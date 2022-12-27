Более 37 тысяч евреев из России в 2022 году репатриировались в Израиль

С начала 2022 года 37 364 человек из России были репатриированы в Израиль. На втором месте находятся граждане Украины - 14 680 человек. Далее следуют Северная Америка (3 500), Франция (2 049), Белоруссия (1 993), Эфиопия (1 498).

Всего за год из 95 стран в Израиль репатриировались 79 тысяч евреев. Это максимальный показатель за 23 года, по сравнению с 2021 годом он вырос в 2,4 раза, сообщил портал YidInfo со ссылкой на данные Еврейского агентства «Сохнут».