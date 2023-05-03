Более 30 подозреваемых в связах с мафией Италии задержаны в ФРГ

Более 30 подозреваемых в связи с итальянской мафией задержаны полицией в Германии. Как информирует Frankfurter Allgemeine Zeitung, это составная часть глобальной операции силовиков, которая проводится в целом ряде стран.

По данным издания, речь идёт о международных связях группировки Ндрангета, происходящей из Калабрии — самой бедной провинции Италии. Ндрангета менее известна, как сицилийская Коза Ностра и неаполитанская Каморра, однако считается одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире. Она специализируется на торговле наркотиками.

В Италии арестовали босса «Коза ностра», скрывавшегося 30 лет

По данным полиции Баварии, в ФРГ организованы обыски в десятках жилых и коммерческих помещений в землях Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Тюрингия, Рейнланд-Пфальц и Саар. По всему миру в рамках широкомасштабной спецоперации проведены аресты нем менее 85 человек. Рейды проведены в Италии, Бельгии, Португалии, Франции, Словении, Румынии, Панаме и Бразилии.

В апреле в Италии был взят под стражу главарь преступной группировки Паскуале Бонавота. В 2019 году в рамках расследования деятельности Ндрангеты были арестованы более 330 человек.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале этого года силовики в Италии задержали одного из боссов мафиозной организации «Коза ностра». Шестидесятилетний Маттео Мессина Денаро находился в медицинской клинике на Сицилии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПреступностьЗадержаниеГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры