Более 20 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку в Великобритании

Свыше 20 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку на британских полигонах, сообщила в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что перед началом обучения военнослужащим выдали обувь, амуницию, форму, бронежилеты и прочее обмундирование.

Ранее сообщалось, что из 32 потенциально готовых к обучению на истребителях F-16 только восемь украинских летчиков знают английский язык, что стало камнем преткновения в обучении пилотов ВСУ инструкторами НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОбучениеВеликобритания

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