Боксер Джонсон из США поменял имя ради Путина
9 августа 202301:31
Американский боксер Кевин Джонсон поменял имя в честь президента России Владимира Путина, сообщают «Известия».
Теперь спортсмена будут называть Кевин Владимирович. По словам боксера, отчество он выбрал в честь российского лидера, чтобы сделать «величайший комплимент» президенту.
«Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», — заявил Джонсон.
Ранее Кевин Джонсон отказался от схватки с россиянином Муратом Гассиевым, которому ранее обещал «надрать задницу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили, что не видят какой-либо роли ЧВК «Вагнер» в событиях в Нигере
- СМИ: у Лады Дэнс после ДТП начались проблемы с речью
- Боксер Джонсон из США поменял имя ради Путина
- Эрдоган заявил, что Анкара продолжит усилия для продления зерновой сделки
- ЦБ РФ выявил новую схему кибермошенников
- Шесть человек пострадали в автоаварии со «скорой» и маршруткой в Екатеринбурге
- Путин поговорил с президентом ЮАР
- Госдеп: США не заставляют Украину отказаться от мирных переговоров
- Президент Сербии Вучич назвал Украину дружественной страной
- «Спартак» вырвал победу у «Пари НН» в матче Кубка России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru