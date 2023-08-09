Боксер Джонсон из США поменял имя ради Путина

Теперь спортсмена будут называть Кевин Владимирович. По словам боксера, отчество он выбрал в честь российского лидера, чтобы сделать «величайший комплимент» президенту.

«Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», — заявил Джонсон.

Ранее Кевин Джонсон отказался от схватки с россиянином Муратом Гассиевым, которому ранее обещал «надрать задницу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

