Бойцу ЧВК «Вагнер» из Казахстана пригрозили тюрьмой на родине

«Это преследуется уголовно у нас в Казахстане. Там нет никакой романтики, как они себе представляют. Хочу сказать, ребята, это не ваша война», - сказал представитель ведомства.

Внешнеполитическое ведомство Казахстана добавило, что направило все соответствующие запросы в органы РФ. На родине ему грозит срок от 5 до 9 лет тюрьмы.

