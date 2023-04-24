Бойцу ЧВК «Вагнер» из Казахстана пригрозили тюрьмой на родине
24 апреля 202316:01
В Министерстве иностранных дел Казахстана пригрозили тюрьмой своему гражданину, служащему в ЧВК «Вагнер», сообщают местные СМИ.
«Это преследуется уголовно у нас в Казахстане. Там нет никакой романтики, как они себе представляют. Хочу сказать, ребята, это не ваша война», - сказал представитель ведомства.
Внешнеполитическое ведомство Казахстана добавило, что направило все соответствующие запросы в органы РФ. На родине ему грозит срок от 5 до 9 лет тюрьмы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru