Боевики ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля
Бойцы палестинской группировки «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) атаковали общину Маген на юге Израиля, сообщило издание Ynet.
По информации журналистов, израильская армия вступила в бой с боевиками. Применяется тяжелая бронетехника, включая танки.
Газета The Times of Israel отметила, что Израиль пока не смог установить контроль над всеми районами, граничащими с сектором Газа.
Телеканал CNN сообщил о продолжении боев в южных районах Израиля. Столкновения идут в Сдероте, Кфар-Азе, Ятеде и других населенных пунктах.
Боевики ХАМАС утром 7 октября нанесли по городам Израиля массированный ракетный удар. Погибли более 300 человек, свыше 1,8 тысячи пострадали, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru