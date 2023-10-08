Боевики ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля

Бойцы палестинской группировки «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) атаковали общину Маген на юге Израиля, сообщило издание Ynet.

Армия обороны Израиля уничтожила более 400 бойцов ХАМАС

По информации журналистов, израильская армия вступила в бой с боевиками. Применяется тяжелая бронетехника, включая танки.

Газета The Times of Israel отметила, что Израиль пока не смог установить контроль над всеми районами, граничащими с сектором Газа.

Телеканал CNN сообщил о продолжении боев в южных районах Израиля. Столкновения идут в Сдероте, Кфар-Азе, Ятеде и других населенных пунктах.

Боевики ХАМАС утром 7 октября нанесли по городам Израиля массированный ракетный удар. Погибли более 300 человек, свыше 1,8 тысячи пострадали, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
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