Боевики ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля

По информации журналистов, израильская армия вступила в бой с боевиками. Применяется тяжелая бронетехника, включая танки.

Газета The Times of Israel отметила, что Израиль пока не смог установить контроль над всеми районами, граничащими с сектором Газа.

Телеканал CNN сообщил о продолжении боев в южных районах Израиля. Столкновения идут в Сдероте, Кфар-Азе, Ятеде и других населенных пунктах.

Боевики ХАМАС утром 7 октября нанесли по городам Израиля массированный ракетный удар. Погибли более 300 человек, свыше 1,8 тысячи пострадали, сообщает «Радиоточка НСН».

