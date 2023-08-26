Bloomberg: Индия ввела ограничения на экспорт риса
Индия ввела ограничения на экспорт риса, передает агентство Bloomberg.
Уточняется, что правительство Индии ввело 20% экспортную пошлину на рис и ограничило порядка 80% его поставок за рубеж. Официальной причиной ограничений названо обеспечение собственной продовольственной безопасности. Учитывая то, что Индия является крупнейшим экспортером рисовой крупы в мире, цены на него на мировых рынках могут взлететь.
Телеканал CNBC также предупреждал, что из-наводнений в Китае мировые цены на рис могут установить новый рекорд.
Ранее Министерство сельского хозяйства предлложило продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России до конца текущего года. Впервые временный запрет на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы был введён 30 июня 2022 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru