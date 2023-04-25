Bloomberg: долг европейских стран в 2023 году увеличился на $32 млрд

С начала 2023 года европейские страны заняли $32 миллиарда, сообщает Bloomberg.

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В пятерку крупнейших заемщиков вошли Польша, Румыния и Венгрия. Они опередили западноевропейские страны.

Темпы прироста задолженности государств Евросоюза стали рекордными, уточнило агентство. Аналитики объяснили это конфликтом на Украине, из-за которого расходы соседних стран существенно выросли.

По данным Bloomberg, Польша, Румыния и Венгрия направляют заемные средства на военные нужды. Значительная часть средств идет на помощь украинским беженцам, говорится в публикации.

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что конфликт на Украине продлится до 2027 года. По его словам, это станет серьезным испытанием для ФРГ и Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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