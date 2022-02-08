Блинкен заявил о планах по значительному увеличению помощи Украине
Администрация президента США совместно с конгрессом работает над существенным увеличением объёмов военной помощи Украине, сообщает RT со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.
«Мы продолжаем тесно работать с конгрессом, а также союзниками и партнёрами, чтобы существенно увеличить объёмы помощи Украине и помочь ей подготовиться защищать себя», — заявил дипломат.
По словам главы внешнеполитического ведомства, в 2021 году Вашингтон предоставил Украине $650 млн в качестве военной помощи. В январе Киеву было передано 79 т груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.
Как сообщалось ранее, отказ Берлина поставлять оружие Киеву на фоне эскалации конфликта на границе с Россией означает, что Германия сделала неверные выводы из своей истории, написал ранее в статье для Spiegel экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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