Блинкен заявил, что США не намерены снимать санкции с Ирана
11 августа 202304:04
Американские власти не планируют идти на смягчение ограничений в отношении Ирана, сообщает РИА Новости.
Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, этого не произойдет даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан. «При любых обстоятельствах и в любом случае Иран не получит смягчения санкций», — заявил американский дипломат.
Ранее Лавров сообщил о тайных контактах США и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru