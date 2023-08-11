Блинкен заявил, что США не намерены снимать санкции с Ирана

Американские власти не планируют идти на смягчение ограничений в отношении Ирана, сообщает РИА Новости.

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Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, этого не произойдет даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан. «При любых обстоятельствах и в любом случае Иран не получит смягчения санкций», — заявил американский дипломат.

Ранее Лавров сообщил о тайных контактах США и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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