Блинкен сообщил, что американские власти не признают независимость Донбасса ради предотвращения войны

По его словам, США уже договорились об этом с другими странами Запада. «Сценарий, в котором Россия оставляет ситуацию на низком или среднем уровне кипения, неприемлем. Ответ будет и на это», — заявил глава американской дипломатии.

Он отметил, что ради предотвращения войны Вашингтон не пойдет на признание независимости республик Донбасса или продолжит считать незаконным вхождение Крыма в состав РФ. Отмечается, что данный вопрос даже не обсуждался, сообщает телеканал CBS.

Ранее глава Госдепа сообщил, что его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоится 24 февраля. По словам Блинкена, он несколько дней назад предложил провести соответствующие переговоры, на что Лавров согласился.

