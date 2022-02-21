Блинкен сообщил, что американские власти не признают независимость Донбасса ради предотвращения войны
Вашингтон и американские союзники могут ответить на ситуацию, которая сложилась вокруг Украины сегодня, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Госдепартамента Энтони Блинкена.
По его словам, США уже договорились об этом с другими странами Запада. «Сценарий, в котором Россия оставляет ситуацию на низком или среднем уровне кипения, неприемлем. Ответ будет и на это», — заявил глава американской дипломатии.
Он отметил, что ради предотвращения войны Вашингтон не пойдет на признание независимости республик Донбасса или продолжит считать незаконным вхождение Крыма в состав РФ. Отмечается, что данный вопрос даже не обсуждался, сообщает телеканал CBS.
Ранее глава Госдепа сообщил, что его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоится 24 февраля. По словам Блинкена, он несколько дней назад предложил провести соответствующие переговоры, на что Лавров согласился.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,4 млн+171 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
12,4 млн+147 тыс. / сут.
- Тутберидзе подвела итоги выступления фигуристов на Играх в Пекине
- СМИ: российские войска получили приказ о «вторжении» на Украину
- Блинкен сообщил, что американские власти не признают независимость Донбасса ради предотвращения войны
- СМИ: В России более 16 тысяч смартфонов снабжены вредоносным ПО
- Захарова пошутила над опасениями Трасс о «вторжении» России в Прибалтику
- СМИ: Встреча ТГК не планируется
- Путин обсудил с Макроном Украину и гарантии безопасности России
- СМИ: Путин и Макрон решили созвать рабочую группу по Донбассу в ближайшие часы
- Боррель: Евросоюз потратил на реформы на Украине €17 млрд
- Песков: «Любая искра» на линии соприкосновения приведет к непоправимым последствиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru