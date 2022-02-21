Блинкен сообщил, что американские власти не признают независимость Донбасса ради предотвращения войны

Вашингтон и американские союзники могут ответить на ситуацию, которая сложилась вокруг Украины сегодня, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Госдепартамента Энтони Блинкена.

Глава Финляндии предложил провести в стране переговоры Лаврова и Блинкена

По его словам, США уже договорились об этом с другими странами Запада. «Сценарий, в котором Россия оставляет ситуацию на низком или среднем уровне кипения, неприемлем. Ответ будет и на это», — заявил глава американской дипломатии.

Он отметил, что ради предотвращения войны Вашингтон не пойдет на признание независимости республик Донбасса или продолжит считать незаконным вхождение Крыма в состав РФ. Отмечается, что данный вопрос даже не обсуждался, сообщает телеканал CBS.

Ранее глава Госдепа сообщил, что его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоится 24 февраля. По словам Блинкена, он несколько дней назад предложил провести соответствующие переговоры, на что Лавров согласился.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:Война В ДонбассеУкраинаСША
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