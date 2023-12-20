Блинкен согласился с Путиным по вопросу американской помощи Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что американская помощь играет главную роль в способности Украины вести боевые действия.
«Я согласен с Путиным: продолжающаяся поддержка США имеет критически важное значение для того, чтобы украинские военные продолжали сражаться», - сказал глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции для СМИ.
Путин ранее подчеркнул, что без западной помощи Киев продержится неделю. Российский лидер обратил внимание, что у партнеров Украины кончаются боеприпасы.
Представитель администрации США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон в конце декабря объявит о последнем пакете военной помощи Киеву. Конгресс не смог согласовать дополнительные ассигнования на поддержку Украины в размере $61 миллиарда, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru