Блинкен согласился с Путиным по вопросу американской помощи Украине

«Я согласен с Путиным: продолжающаяся поддержка США имеет критически важное значение для того, чтобы украинские военные продолжали сражаться», - сказал глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции для СМИ.

Путин ранее подчеркнул, что без западной помощи Киев продержится неделю. Российский лидер обратил внимание, что у партнеров Украины кончаются боеприпасы.

Представитель администрации США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон в конце декабря объявит о последнем пакете военной помощи Киеву. Конгресс не смог согласовать дополнительные ассигнования на поддержку Украины в размере $61 миллиарда, отмечает «Радиоточка НСН».

