Блинкен призвал сотрудников Госдепа отказаться от слов «мама» и «папа»
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во внутренней записке попросил сотрудников отказаться от использования слов «мама» и «папа», сообщила газета The New York Post.
Блинкен призвал сотрудников применять гендерно-нейтральные термины. По мнению главы Госдепа, использование таких формулировок позволит «избежать недоразумений и продемонстрировать уважение».
«Это личное решение, которое следует уважать», - говорится в документе.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия защитит свое молодое поколение от идей, которые продвигают на Западе. В ноябре 2022 года глава государства подписал указ об утверждении основ госполитики по сохранению духовных ценностей, напоминает «Радиоточка НСН».
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