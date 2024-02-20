Блинкен призвал сотрудников Госдепа отказаться от слов «мама» и «папа»

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во внутренней записке попросил сотрудников отказаться от использования слов «мама» и «папа», сообщила газета The New York Post.

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Блинкен призвал сотрудников применять гендерно-нейтральные термины. По мнению главы Госдепа, использование таких формулировок позволит «избежать недоразумений и продемонстрировать уважение».

«Это личное решение, которое следует уважать», - говорится в документе.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия защитит свое молодое поколение от идей, которые продвигают на Западе. В ноябре 2022 года глава государства подписал указ об утверждении основ госполитики по сохранению духовных ценностей, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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