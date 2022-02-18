Блинкен предложил место встречи Лаврову на следующей неделе

С таким заявлением глава дипломатии США выступил на заседании Совета Безопасности ООН по проблематике выполнения Минских соглашений. На встрече планируется обсудить шаги, которые возможно сделать для урегулирования кризиса на востоке Украины. По словам Госсекретаря, ранее он уже направил Лаврову письмо с предложением провести эту встречу.

Как отметил Блинкен, Вашингтон также предлагает провести «встречи в рамках Совета Россия — НАТО и Постоянного совета ОБСЕ».

Впервые Блинкен встретился с Лавровым в исландской столице Рейкьявике в мае прошлого года. Госсекретарь США тогда заявил, что встреча на нейтральной территории прошла для «проверки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой».

