Блинкен пошутил про русских друзей после сигнала тревоги
5 октября 202303:02
Выступление главы Госдепа США Энтони Блинкен прервал тестовый сигнал тревоги, сообщает «Лента.ру».
Дипломат пошутил про русских друзей. Инцидент произошел во время его речи в Техасском университете в Остине. Оповещение пришло на телефоны, когда руководитель американского внешнеполитического ведомства говорил про текущую обстановку вокруг Украины. Блинкен выразил радость, указав что национальная система предупреждений работает.
Ранее Блинкен заявил, что Байден хочет избежать прямого конфликта с РФ из-за кризиса на Украине,
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru