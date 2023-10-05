Блинкен пошутил про русских друзей после сигнала тревоги

Выступление главы Госдепа США Энтони Блинкен прервал тестовый сигнал тревоги, сообщает «Лента.ру».

Блинкен обвинил Россию в военных преступлениях на ззаседании Совбеза ООН

Дипломат пошутил про русских друзей. Инцидент произошел во время его речи в Техасском университете в Остине. Оповещение пришло на телефоны, когда руководитель американского внешнеполитического ведомства говорил про текущую обстановку вокруг Украины. Блинкен выразил радость, указав что национальная система предупреждений работает.

Ранее Блинкен заявил, что Байден хочет избежать прямого конфликта с РФ из-за кризиса на Украине,

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:США

Горячие новости

Все новости

партнеры