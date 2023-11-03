Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $125 млн
Администрация США направляет Украине очередной пакет военной помощи, говорится в заявлении главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, передает ТАСС.
В новый пакет вошло вооружение общей стоимостью $125 миллионов. Вашингтон передает Киеву боеприпасы и средства для укрепления системы противовоздушной обороны.
Также американская администрация выделяет $300 миллион на заключение контрактов с предприятиями для закупки вооружений для Киева.
Миллиардер Илон Маск ранее заявил, что Украина не может одержать победу в конфликте с Россией. Бизнесмен поддержал аналитиков, которые критикуют военную помощь Вашингтона Киеву, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил о планах Путина неоднократно посетить выставку-форум «Россия»
- Александр Борода: Активных участников беспорядков в Махачкале нужно наказать
- МИД: визит президента Палестины Аббаса в РФ отложен
- Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $125 млн
- ВСУ обстреляли курские села Успеновка и Локоть
- Комик Нетиевский допустил примирение с «Уральскими пельменями»
- Россияне стали лидерами по турпотоку на тайский Пхукет
- Роналду подшутил над украинским боксером Усиком
- Путин пообещал, что власти отреагируют на беспорядки в Махачкале
- Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Олег Протапопов умер на 92 году жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru