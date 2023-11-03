Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $125 млн

Администрация США направляет Украине очередной пакет военной помощи, говорится в заявлении главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, передает ТАСС.

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В новый пакет вошло вооружение общей стоимостью $125 миллионов. Вашингтон передает Киеву боеприпасы и средства для укрепления системы противовоздушной обороны.

Также американская администрация выделяет $300 миллион на заключение контрактов с предприятиями для закупки вооружений для Киева.

Миллиардер Илон Маск ранее заявил, что Украина не может одержать победу в конфликте с Россией. Бизнесмен поддержал аналитиков, которые критикуют военную помощь Вашингтона Киеву, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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