Блинкен объявил о 43-м пакете военной помощи Украине

«В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом Джо Байденом, я объявляю о 43-м пакете военной помощи Украине», - сказано в заявлении главы Госдепартамента.

В новый пакет вошли бронетранспортеры Stryker, ракеты для систем HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin и зенитные установки Stinger. Также США передадут Киеву артиллерийские снаряды и 28 миллионов патронов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в эскалации на Украине. Он напомнил, что Вашингтон передал Киеву кассетные боеприпасы, передает «Радиоточка НСН».

