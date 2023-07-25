Блинкен объявил о 43-м пакете военной помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи суммой в $500 миллионов, сообщило агентство Reuters.

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«В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом Джо Байденом, я объявляю о 43-м пакете военной помощи Украине», - сказано в заявлении главы Госдепартамента.

В новый пакет вошли бронетранспортеры Stryker, ракеты для систем HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin и зенитные установки Stinger. Также США передадут Киеву артиллерийские снаряды и 28 миллионов патронов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в эскалации на Украине. Он напомнил, что Вашингтон передал Киеву кассетные боеприпасы, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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