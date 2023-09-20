Блинкен не ответил на вопрос, может ли он встретиться с Лавровым в ООН
20 сентября 202303:02
Глава Госдепа США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос, возможны ли его контакты с представителями России, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.
Глава американской дипломатии проигнорировал соответствующий вопрос.
Ранее в Белом доме заявили, что у Соединенных Штатов все еще нет планов проводить встречу с российской делегацией на Генассамблее ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru