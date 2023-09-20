Блинкен не ответил на вопрос, может ли он встретиться с Лавровым в ООН

Глава Госдепа США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос, возможны ли его контакты с представителями России, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

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Глава американской дипломатии проигнорировал соответствующий вопрос.

Ранее в Белом доме заявили, что у Соединенных Штатов все еще нет планов проводить встречу с российской делегацией на Генассамблее ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СШАСергей Лавров

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