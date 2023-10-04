Блинкен: Байден хочет избежать прямого конфликта с РФ из-за кризиса на Украине

По его словам, с первого дня у президента было две «путеводных звезды», одна из которых — убедиться в том, что США делают все возможное, чтобы поддержать Киев и привлечь другие страны к тому же. Другая путеводная звезда, по словам дипломата — избежать прямого конфликта с Москвой, так как потенциально он может привести туда, «где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американцев».

Блинкен также указал, что американские власти оставляют за Киевом решения о том, как вести боевые действия.

Ранее в Госдепе заявили, что Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

