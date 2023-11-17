Предприниматель сослался на западные СМИ. Бизнесмен напомнил, что Вашингтон без каких-либо ограничений имеет огромный государственный долг.

По данным Bloomberg, Россия завершит год с прибылью в 75 миллиардов долларов. Как сообщает New York Times, США, страна с самым большим в мире долгом, закончит 2023 год с убытками в два триллиона долларов, указал Дотком.

Ранее бизнесмен заявил, что Западные страны обсуждают отставку украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

