Бизнесмен Дотком: Россия по итогам 2023 года заработает больше США

Установившая рекорд по количеству санкций Россия завершит 2023 год с прибылью, заработав больше США, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление немецко-финского бизнесмена и бывшего владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома.

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Предприниматель сослался на западные СМИ. Бизнесмен напомнил, что Вашингтон без каких-либо ограничений имеет огромный государственный долг.

По данным Bloomberg, Россия завершит год с прибылью в 75 миллиардов долларов. Как сообщает New York Times, США, страна с самым большим в мире долгом, закончит 2023 год с убытками в два триллиона долларов, указал Дотком.

Ранее бизнесмен заявил, что Западные страны обсуждают отставку украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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