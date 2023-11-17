Бизнесмен Дотком: Россия по итогам 2023 года заработает больше США
Установившая рекорд по количеству санкций Россия завершит 2023 год с прибылью, заработав больше США, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление немецко-финского бизнесмена и бывшего владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома.
Предприниматель сослался на западные СМИ. Бизнесмен напомнил, что Вашингтон без каких-либо ограничений имеет огромный государственный долг.
По данным Bloomberg, Россия завершит год с прибылью в 75 миллиардов долларов. Как сообщает New York Times, США, страна с самым большим в мире долгом, закончит 2023 год с убытками в два триллиона долларов, указал Дотком.
Ранее бизнесмен заявил, что Западные страны обсуждают отставку украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru