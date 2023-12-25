Bild: полиция оцепила вокзал на западе Германии из-за террористической угрозы
25 декабря 202319:20
Вокзал города Билефельд на западе Германии оцеплен полицией. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил таблоид Bild.
В полдень 25 декабря полицейским поступила информация о нападении на вокзал. Прибывшие на место правоохранители приступили к обыску в здании.
Подробности инцидента не приводятся.
В ноябре в деревне Фириц федеральной земли Бранденбург полиция застрелила местного жителя российского происхождения. Правоохранители осаждали его дома в течение 35 часов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bild: полиция оцепила вокзал на западе Германии из-за террористической угрозы
- Россиянам рассказали о сроках первых выплат пенсий и пособий в 2024 году
- «Яндекс» объяснил пропажу названия Эгейского моря с карты технической ошибкой
- Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин
- Календарь культурных событий 2024 года представили в Петербурге
- Врачам скорой разрешили оказывать помощь пациенту без его согласия
- Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в ночь на 26 декабря
- Роналду и Месси попали в список фаворитов «Золотого мяча 2024» по версии Goal
- В Ингушетии задержали стрелявших в полицейских мужчин
- Для победителей и финалистов «Молодых Ветров» записали виниловые пластинки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru