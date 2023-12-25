Bild: полиция оцепила вокзал на западе Германии из-за террористической угрозы

В полдень 25 декабря полицейским поступила информация о нападении на вокзал. Прибывшие на место правоохранители приступили к обыску в здании.

Подробности инцидента не приводятся.

В ноябре в деревне Фириц федеральной земли Бранденбург полиция застрелила местного жителя российского происхождения. Правоохранители осаждали его дома в течение 35 часов, передает «Радиоточка НСН».

