Беспочвенные угрозы или Вьетнам 2.0? Зачем Трамп угрожает Ирану
Востоковед и американист поспорили в эфире НСН о риторике президента США в адрес Ирана.
Американский президент Дональд Трамп выступил с очередным предупреждением в адрес Ирана. В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома не исключил возможности нанесения удара по Ирану, хотя ранее отменил запланированную атаку в ответ на сбитый американский беспилотник.
По словам Трампа, отменив ракетный удар по Ирану, он «заработал большой капитал», но «если что-то все же должно произойти, то будет хуже, если мы этого не сделаем». При этом президент США выразил надежду, что американцам не придется делать ничего подобного.
Похожее заявление Трамп сделал сразу после инцидента с американским беспилотником 20 июня, который был сбит иранскими военными после нарушения воздушного пространства страны. Трамп тогда сказал, что в случае войны с Соединенными Штатами для Ирана последует «уничтожение, невиданное раньше», но добавил, что не собирается этого делать.
Военные угрозы Трампа обращены, прежде всего, к американским избирателям и вряд ли превратятся в реальные действия, заявил НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
«Все, что делает Трамп, не имеет никакого отношения к военным действиям. Избиратель ждет от него грозных слов. Но Трамп, как мы это видим даже не на 22-х примерах, воевать ни с кем не хочет и воевать не будет, если его не заставят. Да, если будет инцидент с гибелью большого количества американцев – куда ж ему деваться?! Иначе он перестанет быть президентом. А из-за беспилотника завязывать войну, в которой погибнут очень и очень многие граждане США, Трамп не будет, что, собственно, он и сказал», - заявил Евгений Сатановский.
Тем не менее, Трампа активно пытаются втянуть в войну с Ираном, несмотря на его собственную позицию, отметил в эфире НСН кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев.
«Трампа заталкивают в военную операцию против Ирана, причем заталкивают его туда, в том числе и люди из его собственной администрации. И это очень опасно, потому что ситуация, когда президент не хочет, а его заставили влезть в вооруженный конфликт в Америке, уже один раз была. Ровно так же затолкали в войну во Вьетнаме Джона Фицджералда Кеннеди. И в данном случае, конечно, стоит вопрос о том, насколько контролируемыми становятся действия американских военных, прежде всего в Персидском заливе, но так же и в Вашингтоне. Вот это очень опасно», — предупредил Дмитрий Евстафьев.
Добавим, что новые угрозы Трампа в сторону Ирана были озвучены им до того, как стало известно о превышении Ираном оговоренного в соглашении о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) уровня обогащенного урана. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. При этом Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана после выхода США из СПВД 8 мая прошлого года.
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