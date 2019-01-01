Беспочвенные угрозы или Вьетнам 2.0? Зачем Трамп угрожает Ирану

Американский президент Дональд Трамп выступил с очередным предупреждением в адрес Ирана. В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома не исключил возможности нанесения удара по Ирану, хотя ранее отменил запланированную атаку в ответ на сбитый американский беспилотник.

По словам Трампа, отменив ракетный удар по Ирану, он «заработал большой капитал», но «если что-то все же должно произойти, то будет хуже, если мы этого не сделаем». При этом президент США выразил надежду, что американцам не придется делать ничего подобного.

Похожее заявление Трамп сделал сразу после инцидента с американским беспилотником 20 июня, который был сбит иранскими военными после нарушения воздушного пространства страны. Трамп тогда сказал, что в случае войны с Соединенными Штатами для Ирана последует «уничтожение, невиданное раньше», но добавил, что не собирается этого делать.

Военные угрозы Трампа обращены, прежде всего, к американским избирателям и вряд ли превратятся в реальные действия, заявил НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.