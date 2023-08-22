Бербок сравнила площадь минных полей ВС РФ с Западной Германией
Россия подготовила в зоне спецоперации минные поля, площадь которых сравнима с размером Западной Германии. Об этом на пресс-конференции заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает РИА Новости.
По ее словам, из-за обширных минных полей украинская армия может оказаться в ловушке. Преодоление российских укреплений министр назвала «сложным вопросом».
«Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию», - сказала Бербок.
По данным телеканал ABC, разведки западных стран не ожидали, что Россия создаст высокотехнологичную и продуманную оборону, передает «Радиоточка НСН».
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