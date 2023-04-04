Белый дом заявил, что Гершкович не работал на власти США

В Белом доме заявили, что арестованный в России журналист не связан с властями Соединенных Штатов. Корреспондент никогда не работал на государственные органы США, подчеркнули в администрации Байдена.

Лефортовский суд Москвы арестовал американского журналиста до 29 мая 2023 года. Предположительно, он собирал информацию о работе предприятий российского оборонного комплекса.

Гершковича обвинили в шпионаже «в интересах американского правительства», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

