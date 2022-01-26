Белый дом высказался об инциденте, когда Байден обозвал журналиста

В Белом доме назвали исчерпанной ситуацию, когда президент США Джо Байден оскорбил журналиста, сообщает «РЕН ТВ».

Байден обозвал журналиста после вопроса об инфляции в США

«Самое важное, на мой взгляд, это то, что американский лидер позвонил Питеру и сказал "ничего личного", признав, что у журналистов могут быть различные вопросы. Как мне кажется, это говорит само за себя», – сообщила пресс-секретарь президентской администрации Джейн Псаки.

Напомним, инцидент произошел после заседания Совета по конкуренции американской администрации, когда глава Белого дома отвечал на вопросы журналистов. Питер Дуси из телеканала Fox News спросил американского лидера, считает ли он, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах в Конгресс.

Американский лидер обозвал журналиста «сукиным сыном».

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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