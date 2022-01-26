Белый дом высказался об инциденте, когда Байден обозвал журналиста

«Самое важное, на мой взгляд, это то, что американский лидер позвонил Питеру и сказал "ничего личного", признав, что у журналистов могут быть различные вопросы. Как мне кажется, это говорит само за себя», – сообщила пресс-секретарь президентской администрации Джейн Псаки.

Напомним, инцидент произошел после заседания Совета по конкуренции американской администрации, когда глава Белого дома отвечал на вопросы журналистов. Питер Дуси из телеканала Fox News спросил американского лидера, считает ли он, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах в Конгресс.

Американский лидер обозвал журналиста «сукиным сыном».

