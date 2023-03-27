Белый дом высказался о вероятности применения Россией ядерного оружия на Украине

В администрации президента США Джо Байдена прокомментировали информацию о переброске ядерного оружия РФ на территорию Белоруссии, сообщают СМИ.

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Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты пока не наблюдают перебазирование российских ядерных вооружений на территорию соседней страны.

Кирби высказался о вероятности применения Москвой оружия массового поражения в ходе конфликта на Украине. В администрации президента США считают, что такого намерения у РФ нет, подчеркнул представитель Белого дома.

В эфире телеканала «Россия 24» президент Владимир Путин сообщил о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва идет на такой шаг по просьбе Минска, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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