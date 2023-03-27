Белый дом высказался о вероятности применения Россией ядерного оружия на Украине
В администрации президента США Джо Байдена прокомментировали информацию о переброске ядерного оружия РФ на территорию Белоруссии, сообщают СМИ.
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты пока не наблюдают перебазирование российских ядерных вооружений на территорию соседней страны.
Кирби высказался о вероятности применения Москвой оружия массового поражения в ходе конфликта на Украине. В администрации президента США считают, что такого намерения у РФ нет, подчеркнул представитель Белого дома.
В эфире телеканала «Россия 24» президент Владимир Путин сообщил о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва идет на такой шаг по просьбе Минска, передает НСН.
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