Белый дом: США в первые дни СВО ждали взятия Киева

«Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», — заявила она на брифинге.

Ранее стало известно, что сотрудник секретной службы Соединенных Штатов заявили о планах бегства Владимира Зеленского с Украины в США. Это произойдет весной 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

