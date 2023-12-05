Белый дом: США в первые дни СВО ждали взятия Киева
5 декабря 202304:02
Американские власти в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине ожидали, что военные РФ возьмут Киев, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», — заявила она на брифинге.
Ранее стало известно, что сотрудник секретной службы Соединенных Штатов заявили о планах бегства Владимира Зеленского с Украины в США. Это произойдет весной 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru