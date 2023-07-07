Белый дом: США пока не приняли решение о поставках Украине ракеты ATACMS

По его словам, президент Джо Байден не раз говорил о том, что Вашингтон в этом и других вопросах сохраняет свободу действий.

«На данный момент решения по ATACMS не было», - добавил Кирби.

Ранее комитет Палаты представителей в США одобрил резолюцию о передаче Украине комплексов ATACMS, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

