Белый дом: США пока не приняли решение о поставках Украине ракеты ATACMS
США не решили ещё передавать или нет Украине ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в интервью телеканалу CNN.
По его словам, президент Джо Байден не раз говорил о том, что Вашингтон в этом и других вопросах сохраняет свободу действий.
«На данный момент решения по ATACMS не было», - добавил Кирби.
Ранее комитет Палаты представителей в США одобрил резолюцию о передаче Украине комплексов ATACMS, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru