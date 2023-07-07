Белый дом: США пока не приняли решение о поставках Украине ракеты ATACMS

США не решили ещё передавать или нет Украине ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в интервью телеканалу CNN.

«Остудить горячие головы!»: Москва готовит ядерные силы в ответ на поставки Киеву ракет

По его словам, президент Джо Байден не раз говорил о том, что Вашингтон в этом и других вопросах сохраняет свободу действий.

«На данный момент решения по ATACMS не было», - добавил Кирби.

Ранее комитет Палаты представителей в США одобрил резолюцию о передаче Украине комплексов ATACMS, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:УкраинаРакетыБелый ДомСША

Горячие новости

Все новости

партнеры