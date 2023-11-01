Белый дом: США могут одним пакетом помочь Украине, Израилю и Тайваню

Администрация США считает, что Вашингтон может себе позволить выделить новую крупную финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню одним пакетом, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби.

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По его словам, также в него могут быть включены средства на укрепление контроля за южной границей США.

Ранее Палата представителей конгресса США обнародовала законопроект о выделении Израилю помощи на сумму $14,3 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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