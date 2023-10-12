Белый дом: пока не решено, в какой форме будет запрос у Конгресса средства на помощь Киеву

По его словам, проводятся консультации с Конгрессом относительно дополнительного финансирования для Израиля и для Украины. Отмечается, что администрация США располагают средствами для поддержки Израиля и Украины в краткосрочной перспективе.

Ранее в Пентагоне заявили, что США будут снабжать оружием Израиль и Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

