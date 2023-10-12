Белый дом: пока не решено, в какой форме будет запрос у Конгресса средства на помощь Киеву
Американская администрация не решила, в какой форме запрашивать средства на выделение возможной новой помощи Киеву, а также о потенциальной увязке ее с другими вопросами, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, проводятся консультации с Конгрессом относительно дополнительного финансирования для Израиля и для Украины. Отмечается, что администрация США располагают средствами для поддержки Израиля и Украины в краткосрочной перспективе.
Ранее в Пентагоне заявили, что США будут снабжать оружием Израиль и Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru