Белый дом: пока не решено, в какой форме будет запрос у Конгресса средства на помощь Киеву

Американская администрация не решила, в какой форме запрашивать средства на выделение возможной новой помощи Киеву, а также о потенциальной увязке ее с другими вопросами, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, проводятся консультации с Конгрессом относительно дополнительного финансирования для Израиля и для Украины. Отмечается, что администрация США располагают средствами для поддержки Израиля и Украины в краткосрочной перспективе.

Ранее в Пентагоне заявили, что США будут снабжать оружием Израиль и Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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