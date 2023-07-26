Белый дом: обучение летчиков ВСУ на F-16 начнется «в скором времени»

Представитель администрации США Джон Кирби заявил, что обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 начнется «в скором времени», пишет РИА Новости.

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Кирби допустил, что за началом обучения последуют поставки истребителей Киеву. По его словам, США работают с Украиной «на ежедневной основе».

Чиновник опроверг утверждения о том, что Киев не получает от союзников необходимые вооружения в полном объеме.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен ранее высказался о поставке Киеву американских истребителей F-16. Он уточнил, что процесс займет несколько месяцев. Конкретных сроков госсекретарь не назвал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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