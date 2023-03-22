Белый дом не зафиксировал военной помощи РФ со стороны Китая

По его словам, нет подтверждений или указаний на то, что КНР поставляла летальное вооружение российскому Минобороны. Кирби указал, что поставки оружия России не в интересах Китая.

Ранее сообщалось, что компании Китая в прошлом году поставляли в Россию через ОАЭ и Турцию ружья, бронежилеты, компоненты к беспилотникам.

