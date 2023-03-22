Белый дом не зафиксировал военной помощи РФ со стороны Китая

Власти США не располагают данными о том, что за время конфликта вокруг Украины Пекин оказывал Москве какую-либо военную помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

В США уличили Китай в плотном военном партнерстве с Россией

По его словам, нет подтверждений или указаний на то, что КНР поставляла летальное вооружение российскому Минобороны. Кирби указал, что поставки оружия России не в интересах Китая.

Ранее сообщалось, что компании Китая в прошлом году поставляли в Россию через ОАЭ и Турцию ружья, бронежилеты, компоненты к беспилотникам.

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