Белый дом: Байден еще верит в возможность Украины вернуть территории

Американский лидер Джо Байден продолжает верить в возможность Киева вернуть потерянные территории, несмотря на провалившееся контрнаступление, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

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По его словам, Вашингтон продолжат обеспечивать Украину дополнительной военной поддержкой пока погода еще больше не ухудшила условия на поле боя.

Ранее стало известно, что контрнаступление Украины на запорожском направлении полностью остановлено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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