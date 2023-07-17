Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный дрон

Украинский беспилотник, с помощью которого велась разведка территории Белоруссии, был перехвачен в Гомельской области, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

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В сообщении говорится, что дрон, незаконно пересёкший границу с территории Украины, был обнаружен пограничным нарядом, выполнявшим задачи по охране границы на реке Днепр.

«В результате применения радиоэлектронного ружья дальнейший полёт украинского беспилотника пресечён. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду», - указали в ведомстве.

Ранее белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник в Столинском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет республики Беларусь
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