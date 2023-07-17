Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный дрон

В сообщении говорится, что дрон, незаконно пересёкший границу с территории Украины, был обнаружен пограничным нарядом, выполнявшим задачи по охране границы на реке Днепр.

«В результате применения радиоэлектронного ружья дальнейший полёт украинского беспилотника пресечён. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду», - указали в ведомстве.

Ранее белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник в Столинском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

