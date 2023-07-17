Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный дрон
Украинский беспилотник, с помощью которого велась разведка территории Белоруссии, был перехвачен в Гомельской области, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.
В сообщении говорится, что дрон, незаконно пересёкший границу с территории Украины, был обнаружен пограничным нарядом, выполнявшим задачи по охране границы на реке Днепр.
«В результате применения радиоэлектронного ружья дальнейший полёт украинского беспилотника пресечён. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду», - указали в ведомстве.
Ранее белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник в Столинском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru