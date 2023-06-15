Белоруссия заявила о сбитом в конце мая украинском БПЛА
Пограничный наряд Белоруссии в конце мая сбил беспилотник в Лоевском районе Гомельской области. Об этом сообщила пресс-служба погранкомитета республики в Telegram. Утверждается, что БПЛА летел с территории Украины.
Пограничники сбили дрон, произошла детонация элемента, закрепленного на нем, говорится в заявлении погранкомитета.
Утверждается, что на месте крушения беспилотника были обнаружены металлические элементы со следами термического воздействия. Экспертиза установила, что на беспилотнике было закреплено взрывное устройство.
Белорусские пограничники 8 февраля сообщили о перехвате украинского разведывательного беспилотника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru