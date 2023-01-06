Белоруссия в качестве ответной меры будет изымать собственность недружественных стран
Власти Белоруссии смогут в качестве ответной меры изымать собственность иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении республики. Об этом говорится в законе «Об изъятии имущества», опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
В документе отмечается, что зарубежная собственность может быть принудительно изъята на принципах пропорциональности. Норма касается вещей, а также денег, ценных бумаг и иного имущества на территории Белоруссии, в том числе имущественных прав, принадлежащих иностранным государствам, которые совершают недружественные действия, лицам из этих стран и аффилированным лицам.
«Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий», — указано в законе.
Решение о необходимости изъятия имущества принимает Совет министров республики, пишет RT. Затем Госкомитет по имуществу должен подать в экономический суд Минска заявление об изъятии объектов права собственности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 274 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 719 / сут.
- Белоруссия в качестве ответной меры будет изымать собственность недружественных стран
- Турция намерена продолжить усилия для начала переговоров по Украине
- В Польше заявили, что Украина не достигнет своих целей по Крыму и Донбассу
- Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы
- СМИ сообщили о прорыве обороны Соледара
- СМИ: Россия и США заморозили отношения, но оставили каналы коммуникации
- Минобороны: Российские войска по поручению Путина прекратят огонь на Украине на Рождество
- СМИ: Казахстану не удалось наладить поставки нефти в обход России
- Немецкие эксперты обвинили США в эскалации на Украине
- В Минобороны Украины обвинили «подстрекателей» в плохой дисциплине ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru