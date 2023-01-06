Белоруссия в качестве ответной меры будет изымать собственность недружественных стран

Власти Белоруссии смогут в качестве ответной меры изымать собственность иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении республики. Об этом говорится в законе «Об изъятии имущества», опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

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В документе отмечается, что зарубежная собственность может быть принудительно изъята на принципах пропорциональности. Норма касается вещей, а также денег, ценных бумаг и иного имущества на территории Белоруссии, в том числе имущественных прав, принадлежащих иностранным государствам, которые совершают недружественные действия, лицам из этих стран и аффилированным лицам.

«Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий», — указано в законе.

Решение о необходимости изъятия имущества принимает Совет министров республики, пишет RT. Затем Госкомитет по имуществу должен подать в экономический суд Минска заявление об изъятии объектов права собственности.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЗаконБелоруссия
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