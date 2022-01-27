Белоруссия потребует возмещения ущерба от действий нацистов

После установления реального ущерба от действий нацистов и их пособников в годы Великой отечественной войны, Белоруссия потребует его возместить. Об этом сообщил руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде, начальник управления Генеральной прокуратуры Валерий Толкачев, передает агентство «Белта».

Он пояснил, что те цифры и суммы ущерба, которые были заявлены после войны, сильно занижены. По словам Толкачева, тогда никто не просчитывал потери Белоруссии вследствие нанесенного республике демографического урона.

Представитель Генпрокуратуры сообщил о создании межведомственной рабочей группы по расчету ущерба БССР от действий нацистов.