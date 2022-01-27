Белоруссия потребует возмещения ущерба от действий нацистов
После установления реального ущерба от действий нацистов и их пособников в годы Великой отечественной войны, Белоруссия потребует его возместить. Об этом сообщил руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде, начальник управления Генеральной прокуратуры Валерий Толкачев, передает агентство «Белта».
Он пояснил, что те цифры и суммы ущерба, которые были заявлены после войны, сильно занижены. По словам Толкачева, тогда никто не просчитывал потери Белоруссии вследствие нанесенного республике демографического урона.
Представитель Генпрокуратуры сообщил о создании межведомственной рабочей группы по расчету ущерба БССР от действий нацистов.
Также Толкачев отметил, что Минкультуры Белоруссии примет участие в деятельности комиссии по выявлению и возвращению культурных ценностей, вывезенных за пределы страны во время войны.
Ранее в Белоруссии был принят закон, в котором юридически признается геноцид белорусского народа нацистами и их пособниками в ходе Великой отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года).
Ранее прокуратура обратилась в Ростовский областной суд для признания геноцидом совершенных в регионе преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны.
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