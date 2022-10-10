Глава Минобороны Белоруссии назвал условие войны с соседними странами

Глава ведомства подчеркнул, что в планах Минска исключительно оборона, однако в случае нападения на страну ответ будет мгновенным и жестким, пообещал политик.

Хренин добавил, что Вооруженные силы Белоруссии примут максимальные меры для обеспечения безопасности граждан своей страны.

Ранее стало известно, что Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

