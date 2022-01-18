Боррель: Необходимо пересматривать европейскую структуру безопасности

Европейскую структуру безопасности необходимо пересмотреть с учётом интересов всех участвующих в переговорах стран, сообщает RT со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

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По его словам, с 1970-х годов произошли большие изменения, в том числе в вопросах архитектуры безопасности Европы. «К примеру, СССР более не существует», — напомнил политик. «Если речь идёт об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности», — отметил Боррель.

Предложения Москвы по гарантиям безопасности строятся на принципах взаимности, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Также они являются призывом к странам Североатлантического альянса «включить голову».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Европа
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