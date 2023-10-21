БАПОР срочно эвакуирует пять приютов для перемещенных жителей Газы
Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о планах эвакуировать пять школ, превращенных в приюты для перемещенных жителей, в секторе Газа. Об этом сообщил Sky News Arabiya, ссылаясь на заявление организации.
Как отметили в БАПОР, Израиль проинформировал агентство о необходимости «как можно скорее эвакуировать» людей из пяти указанных зданий. В организации выразили сожаление в связи с этим требованием.
«Мы сделали все, что могли, чтобы опротестовать и отвергнуть это решение, но суть в том, что отныне наша инфраструктура больше не находится в безопасности», — подчеркнули в БАПОР.
Ранее ООН заявила, что в результате обострения палестино-израильского конфликта была разрушена треть жилых помещений сектора Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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