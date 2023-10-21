БАПОР срочно эвакуирует пять приютов для перемещенных жителей Газы

Как отметили в БАПОР, Израиль проинформировал агентство о необходимости «как можно скорее эвакуировать» людей из пяти указанных зданий. В организации выразили сожаление в связи с этим требованием.

«Мы сделали все, что могли, чтобы опротестовать и отвергнуть это решение, но суть в том, что отныне наша инфраструктура больше не находится в безопасности», — подчеркнули в БАПОР.

Ранее ООН заявила, что в результате обострения палестино-израильского конфликта была разрушена треть жилых помещений сектора Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

