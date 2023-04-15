Байдена обвинили в нежелании предотвратить третью мировую

Конгрессмен упрекнул администрацию Байдена в слишком мягкой политике по отношению к Китаю. Галлахер считает, что действия Китая в отношении Тайваня могут спровоцировать третью мировую войну.

Член Палаты представителей допустил, что кризис вокруг острова достигнет кульминации в начале 2024 года.

Учения вокруг Тайваня призваны продемонстрировать США силу КНР, заявил «Радиоточке НСН» глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков. Эксперт полагает, что Пекин не оставит попыток вернуть остров.

