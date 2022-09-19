Байден «завершил» эпидемию коронавируса

Эпидемия коронавируса завершилась, сообщил в эфире телеканала CBS американский лидер Джо Байден.

Комиссия журнала Lancet допустила лабораторное происхождения коронавируса

При этом, по его словам, «все еще есть проблема с COVID, мы все еще много работаем над этим».

Как отметил глава Белого дома, его мнение связано с тем, что никто не носит масок, и «все, похоже, в хорошей форме».

Ранее директора центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что летальность от COVID-19 в России может вырасти до 200 случаев в сутки, после чего выйдет на плато, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:КоронавирусДжо БайденСША
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