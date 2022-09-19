Байден «завершил» эпидемию коронавируса
Эпидемия коронавируса завершилась, сообщил в эфире телеканала CBS американский лидер Джо Байден.
При этом, по его словам, «все еще есть проблема с COVID, мы все еще много работаем над этим».
Как отметил глава Белого дома, его мнение связано с тем, что никто не носит масок, и «все, похоже, в хорошей форме».
Ранее директора центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что летальность от COVID-19 в России может вырасти до 200 случаев в сутки, после чего выйдет на плато, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,4 млн+56 751 / сут.
Умерли
386 тыс.+97 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+42 198 / сут.
- Дипломаты РФ в Турции не получали жалоб от россиян на работу карт «Мир»
- «АвтоВАЗ» нарастил долю в РФ до рекордных 40 процентов
- Байден «завершил» эпидемию коронавируса
- В Таджикистане заявили, что более 60 граждан погибли в конфликте на границе
- Байден пообещал защищать Тайвань в случае конфликта с Пекином
- Байден: России не удастся изменить позицию США по Украине
- Названа самая большая пенсия среди россиян
- Мантуров: Приостановившие работу в РФ компании заинтересованы в возвращении
- Клинтон вспомнил беседу с Ельциным о расширении НАТО
- Прибалтика и Польша ввели запрет на въезд россиян с визами других европейских стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru