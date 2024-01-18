Байден: Задержка помощи Украине угрожает «свободному миру»

Американский президент Джо Байден предупредил лидеров Конгресса, что проволочки с выделением средств Киеву угрожают безопасности Америки, Североатлантического альянса и «свободного мира», сообщает администрация США.

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Глава Белого дома пригласил, в том числе руководителей республиканских и демократических фракций, чтобы подтолкнуть их к утверждению запроса на очередные 61 млрд долларов для Украины.

Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил бывшую советскую республику необходимыми ресурсами, включая средства ПВО и артиллерию.

Американский Сенат на предстоящей неделе может начать работу над запросом Байдена на цели нацбезопасности, включая помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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