Байден: Задержка помощи Украине угрожает «свободному миру»

Глава Белого дома пригласил, в том числе руководителей республиканских и демократических фракций, чтобы подтолкнуть их к утверждению запроса на очередные 61 млрд долларов для Украины.

Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил бывшую советскую республику необходимыми ресурсами, включая средства ПВО и артиллерию.

Американский Сенат на предстоящей неделе может начать работу над запросом Байдена на цели нацбезопасности, включая помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

