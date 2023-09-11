Байден во Вьетнаме запутался в вопросах от журналистов

Американский лидер Джо Байден запутался в порядке вопросов от представителей СМИ на пресс-конференции в Ханое, сообщает «Лента.ру».

Президент США Джо Байден упал с велосипеда

«Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов», — обратился глава государства к своим помощникам.

Заминка президента Соединенных Штатов сопровождалась смехом присутствующих в зале.

Кроме того, Байден захотел спать в завершение пресс-конференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры