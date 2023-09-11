Байден во Вьетнаме запутался в вопросах от журналистов
11 сентября 202305:34
Американский лидер Джо Байден запутался в порядке вопросов от представителей СМИ на пресс-конференции в Ханое, сообщает «Лента.ру».
«Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов», — обратился глава государства к своим помощникам.
Заминка президента Соединенных Штатов сопровождалась смехом присутствующих в зале.
Кроме того, Байден захотел спать в завершение пресс-конференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru