Байден устроил вечеринку на фоне обострения ситуации в Израиле

Это произошло на фоне обострения в Израиле. Отмечается, что президент и его супруга устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей.

На территории Белого дома играла живая музыка. Другие подробности неизвестны.

Ранее Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

