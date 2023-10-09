Байден устроил вечеринку на фоне обострения ситуации в Израиле
9 октября 202306:20
Американский лидер Джо Байден устроил вечеринку в Белом доме, сообщает пресс-пул главы государства.
Это произошло на фоне обострения в Израиле. Отмечается, что президент и его супруга устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей.
На территории Белого дома играла живая музыка. Другие подробности неизвестны.
Ранее Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru