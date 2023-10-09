Байден устроил вечеринку на фоне обострения ситуации в Израиле

Американский лидер Джо Байден устроил вечеринку в Белом доме, сообщает пресс-пул главы государства.

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Это произошло на фоне обострения в Израиле. Отмечается, что президент и его супруга устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей.

На территории Белого дома играла живая музыка. Другие подробности неизвестны.

Ранее Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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