Байден: Украина может потерять другие города

«Я говорил с Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим [от Конгресса] эти деньги. На карту поставлено столь много. НАТО имеет решающее значение для нашего выживания», — заявил президент.

«Мысль о том, что у нас заканчиваются боеприпасы, что мы отвернемся, я нахожу абсурдной, неэтичной. Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются», — указал американский лидер.

Ранее командующий группировкой войск «Таврия» Вооруженных сил Украины Александр Тарнавский сообщил, что на заключительном этапе вывода подразделений из Авдеевки «некоторое количество» украинских бойцов попали в плен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

