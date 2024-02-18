Байден: Украина может потерять другие города

Американский лидер Джо Байден заявил, что верит в успех попыток его администрации получить дополнительное финансирование от Конгресса США на нужды Украины, однако не может быть уверен в том, что до тех пор под контроль России не перейдет еще больше украинских городов, сообщает РИА Новости.

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«Я говорил с Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим [от Конгресса] эти деньги. На карту поставлено столь много. НАТО имеет решающее значение для нашего выживания», — заявил президент.

«Мысль о том, что у нас заканчиваются боеприпасы, что мы отвернемся, я нахожу абсурдной, неэтичной. Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются», — указал американский лидер.

Ранее командующий группировкой войск «Таврия» Вооруженных сил Украины Александр Тарнавский сообщил, что на заключительном этапе вывода подразделений из Авдеевки «некоторое количество» украинских бойцов попали в плен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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