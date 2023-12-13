Байден: США приближаются к потере способности оказывать помощь Украине

Вашингтон быстрыми темпами приближаются к тому, что не будет способности направлять помощь Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства Джо Байдена.

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По его словам, США продолжат поставлять Киеву критическое оружие и оборудование до тех пор, пока это возможно, однако без дополнительного финансирования такая возможность «стремительно подходит к концу».

Ранее Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $200 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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