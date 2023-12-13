Байден: США приближаются к потере способности оказывать помощь Украине
13 декабря 202304:02
Вашингтон быстрыми темпами приближаются к тому, что не будет способности направлять помощь Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства Джо Байдена.
По его словам, США продолжат поставлять Киеву критическое оружие и оборудование до тех пор, пока это возможно, однако без дополнительного финансирования такая возможность «стремительно подходит к концу».
Ранее Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $200 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru