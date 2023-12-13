Байден: США приближаются к потере способности оказывать помощь Украине

По его словам, США продолжат поставлять Киеву критическое оружие и оборудование до тех пор, пока это возможно, однако без дополнительного финансирования такая возможность «стремительно подходит к концу».

Ранее Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $200 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

