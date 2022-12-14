Байден сломал руль, попытавшись проехать на детском велосипеде
Американский лидер Джо Байден попал в неловкую ситуацию на празднике в штате Вирджиния, сообщает «РЕН ТВ».
У детского велосипеда, на котором глава государства решил в шутку прокатиться, отвалился руль. На видео также попала неудачная попытка главы Белого дома самостоятельно починить транспортное средство. На помощь Байдену пришла хозяйка велосипеда, маленькая девочка, которая вернула руль на место.
Ранее раскритиковали Байдена, который заглянул в окно к девочкам во время рабочего визита на остров Нантакет. Президент подошел к витрине магазина, застыл в ожидании совместного снимка и улыбнулся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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