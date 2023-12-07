Байден: РФ, победив на Украине, может вторгнуться в какую-то страну НАТО

Россия после возможной победы на Украине может вторгнуться в какую-то страну НАТО, а это втянет США в конфликт, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена.

В Белом доме заявили, что нуждаются в одобрении Конгрессом денег на поддержку Киева

По его словам, Москва «не остановится» в случае победы, и тогда «американские войска будут сражаться с российскими войсками». В обращении к Конгрессу глава Белого дома призвал одобрить запрос на выделение из федерального бюджета дополнительной крупной финансовой помощи Киеву до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине декабря.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты считают высоко вероятным столкновение американских и российских войск после победы РФ на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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