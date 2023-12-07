Байден: РФ, победив на Украине, может вторгнуться в какую-то страну НАТО

По его словам, Москва «не остановится» в случае победы, и тогда «американские войска будут сражаться с российскими войсками». В обращении к Конгрессу глава Белого дома призвал одобрить запрос на выделение из федерального бюджета дополнительной крупной финансовой помощи Киеву до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине декабря.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты считают высоко вероятным столкновение американских и российских войск после победы РФ на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

