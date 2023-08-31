Байден рассердился на помощников, пытавшихся замять слова о Путине

В марте 2022 года президент США произнес в Варшаве речь о конфликте вокруг Украины и завершил выступление словами: «Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти». В окружении главы Белого дома оперативно разъяснили, что сказанное было импровизацией, а не отражением нового политического курса США.

Книга расскажет историю первых двух лет президентства Байдена, она написана на основе бесед с тремя сотнями источников.

Как стало известно ранее, первая встреча Зеленского с Байденом закончилась скандалом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

