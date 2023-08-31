Байден рассердился на помощников, пытавшихся замять слова о Путине

Американский лидер Джо Байден рассердился на помощников, которые стали дезавуировать его экспромт о недопустимости пребывания президента России Владимира Путина у власти в России, следует из готовящейся к публикации книге «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки» Франклина Фойера, сообщает Axios.

Пентагон: объем помощи США Украине при Байдене превысил 43 млрд долларов

В марте 2022 года президент США произнес в Варшаве речь о конфликте вокруг Украины и завершил выступление словами: «Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти». В окружении главы Белого дома оперативно разъяснили, что сказанное было импровизацией, а не отражением нового политического курса США.

Книга расскажет историю первых двух лет президентства Байдена, она написана на основе бесед с тремя сотнями источников.

Как стало известно ранее, первая встреча Зеленского с Байденом закончилась скандалом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинСШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры