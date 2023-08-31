Байден рассердился на помощников, пытавшихся замять слова о Путине
Американский лидер Джо Байден рассердился на помощников, которые стали дезавуировать его экспромт о недопустимости пребывания президента России Владимира Путина у власти в России, следует из готовящейся к публикации книге «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки» Франклина Фойера, сообщает Axios.
В марте 2022 года президент США произнес в Варшаве речь о конфликте вокруг Украины и завершил выступление словами: «Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти». В окружении главы Белого дома оперативно разъяснили, что сказанное было импровизацией, а не отражением нового политического курса США.
Книга расскажет историю первых двух лет президентства Байдена, она написана на основе бесед с тремя сотнями источников.
Как стало известно ранее, первая встреча Зеленского с Байденом закончилась скандалом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден рассердился на помощников, пытавшихся замять слова о Путине
- СМИ: на месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия
- Ведущий Такер Карлсон: США начнут войну с Россией в 2024 году
- СМИ: КНДР провела учения по ядерному удару по Южной Корее
- Генпрокурор Украины: на фронт поставляются наркотики для ВСУ
- На Украине опровергли сообщения о грядущем усилении мобилизации
- Американский конгрессмен потребовал от администрации США четкого плана действий в отношении Украины
- Журналист Хинкл: отношение Путина к санкциям привело в ярость Макрона и Шольца
- В ООН отреагировали на атаки беспилотников на территорию России
- Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл впал в прострацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru